Austini: “Covisoc, Juventus grande protagonista dell’indagine. C’è un caso emblematico”

Indagine Covisoc sulla Juventus, ne parla Alessandro Austini che ritiene la società bianconera grande “protagonista dell’indagine“. A Radio Punto Nuovo, Austini dice: “La Covisoc credo si sia mossa dopo che la Consob ha fatto la prima mossa. Sono stati controllati tre bilancio della Juventus ed anche la Covisoc che non poteva fare altrimenti. Ci sono ben 14 scambi sotto la lente di ingrandimento tutti della Juventus, la grande protagonista di questa indagine. Ora, è tutto sul tavolo di Giuseppe Chiné che deve valutare. Si tratta di un fenomeno che non nasce oggi, non arriva perché c’è la pandemia. La lista della Covisoc si riferisce alle ultime due stagioni: per questo non c’è l’Inter in questa indagine“.

Austini parla anche di un caso emblematico nell’indagine Covisoc sulla Juventus: “È quello di spostamento di giocatori tra Juventus e Marsiglia oppure quello degli spostamenti tra Juventus e Genoa. Tutte cose abbastanza palesi. Eventuali processi sportivi? Vanno comprese quali norme sono state toccate ed in automatico si dovrebbe muovere anche la Procura della Repubblica per falso in bilancio. Il calcio non è un mondo serio, dove tutti si sentono furbi. Se inizi ad aprire questo libro, non lo finisci di leggere. È tutto nelle carte pubbliche, i bilanci sono pubblici“.