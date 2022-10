Napoli-Bologna: scocca l’ora di Ndombele, un’arma in più per Spalletti

Napoli-Bologna ci sarà Tanguy Ndombele titolare, il centrocampista francese sostituirà l’infortuna Frank Anguissa a centrocampo.

Una responsabilità importante per il francese, non far rimpiangere una colonna portante come Anguissa. Ovviamente sono due giocatori diversi ed anche i compiti in mediana si dovranno redistribuire. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che tocca a lui, quindi a meno di sorprese giocherà Ndombele con il Bologna. Il Mattino lo esalta e scrive di un “mediano moderno, anzi modernissimo“. Un giocatore che viene definito come “uomo-assist“. Chiaramente ha capacità interdittive differenti da Anguissa. Spalletti disse che guardava un po’ troppo avanti e che doveva migliorare nella fase passiva del gioco. Ma Ndombele ha avuto due mesi per entrare negli schemi di Spalletti e quindi migliorare fisicamente e tatticamente.

Ndombele titolare in Napoli-Bologna

Fino ad ora il francese ha avuto la possibilità di scendere in campo in dieci occasioni, con un minutaggio di 284 minuti. Per capirci un minutaggio leggermente inferiore ad Elmas (293′ e 12 presenze totali) che però ha portato il macedone a lanciare una frecciata a Spalletti sui social.

Ora è scoccata l’ora di Ndombele per il Napoli che con il Bologna si affiderà al centrocampista ex Tottenham per sostituire Anguissa. Il centrocampista del Camerun può recuperare per la sfida con la Roma, ma le sue condizioni dovranno essere valutate giorno dopo giorno.

Ndombele ha una chance importante, partire di nuovo da titolare e fare la differenza. La sua condizione fisica sembra molto migliorata: con l’Ajax si è procurato il rigore poi segnato da Kvaratskhelia ad esempio. Ma il francese ha messo pure a referto un gol ed un assist. Spalletti ed i tifosi azzurri si aspettano che possa fare la differenza anche co il Bologna. La sua presenza può essere fondamentale, perché Ndombele è uomo da ultimo passaggio, uno che può scardinare le difese avversarie con i suoi assist e può essere decisivo contro una difesa, quella dei felsinei, che si preannuncia molto bassa.