TUTTOSPORT – Napoli, Anguissa in campo con l’Empoli: la strategia di Spalletti

Frank Anguissa in campo con l’Empoli è una possibilità più che concreta, il centrocampista sta recuperando dall’infortunio. Anguissa, così come Insigne, ieri ha svolto solo palestra ma con ogni probabilità entrambi i calciatori saranno quantomeno convocati. Napoli-Empoli è una sfida delicata ed avere Anguissa a centrocampo potrà essere un’arma in più per Spalletti. Ovviamente il giocatore non potrà partire titolare, quindi il tecnico azzurro dovrà cominciare la gara con l’ennesima emergenza a centrocampo. Fabian Ruiz non recupera e con Lobotka infortunato ci saranno ancora gli uomini contati.

Tuttosport svela il piano di Spalletti per Anguissa che con l’Empoli siederà in panchina, ma sarà pronto a scendere in campo durante la ripresa. L’allenatore è pronto a fargli giocare almeno trenta minuti. Spalletti di solito gestisce in maniera scientifica i minutaggi dei giocatori, applicando una sorta di turnover più soft all’inizio, facendo ruotare i calciatori durante la gara, grazie anche ai cinque cambi a disposizione.

Napoli-Empoli: Anguissa convocato, ultime di formazione

Intanto Luciano Spalletti ha ancora altri dubbi di formazione da sciogliere. La difesa è obbligata con Ospina che torna in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui titolari, con Koulilbaly ancora infortunato e Manolas non al top della condizione. Dubbi ci sono soprattutto in attacco con Insigne che andrà in panchina, al suo posto Ounas. L’attaccante napoletano deve fare i conti anche con le voci di mercato, con il Toronto pronto a fare follie per Insigne.

Difficile recuperare Lozano per la sfida con l’Empoli. La botta subita dal messicano è stata molto forte, si farà un tentativo ma ci sono moltissimi dubbi. Ritorna Politano titolare, così come Mertens che sarà al centro dell’attacco, mentre Petagna torna in panchina dopo la buona prova col Leicester.