Napoli, Lozano salta l’Empoli. Personalizzato per Anguissa e Insigne. Terapie per Fabian e kolubaly

Napoli, Lozano salta l’Empoli, il messicano si sottoposto agli esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo.

Hirving Lozano sta bene, per lui tanto spavento e la rottura di un dente, tempi di recupero brevi. La 17ª giornata di Serie A offre l’incrocio tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Due tra le migliori squadre di questa prima metà di campionato, seppur con ambizioni diametralmente opposte, cercano punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Napoli ai vertici della classifica e reduce dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie al successo col Leicester, ma chiamato a rialzarsi in Serie A dopo il ko interno con l’Atalanta di sabato scorso che ha fatto perdere il primo posto agli azzurri.

La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report sugli allenamenti e gli infortunati:

“La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto del lavoro tecnico in campo.

Per quanto riguarda la situazione infortunati: “Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa terapie e personalizzato in campo.

“Lozano in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni”, conclude la nota della società azzurra. Il messicano salterà quindi la gara con l’Empoli”.