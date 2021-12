Insigne al Toronto in MLS, il sostituto è già a Napoli

Lorenzo Insigne al Toronto, il club canadese fa sul serio. Secondo Tuttosport il sostituto è già al Napoli ed è Adam Ounas. Il calciatore algerino ha giocato titolare con il Leicester in Europa League. Una buona prestazione quella di Ounas che ha segnato anche un gol. Il talento dell’attaccante algerino è fuori da ogni dubbio, con Spalletti ha trovato fiducia, ora si spera che trovi anche la giusta continuità di rendimento. Secondo Tuttosport Ounas potrebbe essere il sostituto di Insigne, qualora non riuscisse a rinnovare il contratto con il Napoli. Ounas ha fatto un’ottima impressione con il Leicester, sottolineato anche dai grandi applausi del pubblico accorso allo stadio Diego Armando Maradona. Una prova di tecnica, sacrificio e cuore, come quella di tutti gli azzurri. Certe giocate di Ounas, però, non passano inosservato ed hanno deliziato il pubblico che ha sempre sostenuto il calciatore.

Ounas sostituto di Insigne

Le voci su un possibile addio di Insigne a fine stagione cominciano a diventare sempre più insistenti. Il Toronto è pronto a fare una mega offerta ad Insigne. Inoltre il giocatore non trova l’accordo per il rinnovo del contratto, questo non fa altro che alimentare voci su un suo addio al Napoli. L’intesa tra Insigne e De Laurentiis è ai minimi storici, un fattore che favorisce l’inserimento di altri club. Al momento la MLS sembra la destinazione più probabile per Insigne che potrebbe lasciare il posto in rosa ad Ounas. Il ruolo è lo stesso, ma a parti invertite. Anche perché Ounas preferisce calciare di sinistro, mentre Insigne col destro. Qualora si volesse far giocare l’algerino a piedi incrociati, allora si dovrebbe cercare una soluzione per la fascia mancina. Ma questi saranno problemi di Spalletti, qualora Insigne dovesse veramente andare via da Napoli.