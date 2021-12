Napoli-Empoli: Ounas ancora titolare, ancora assenze pesanti

La formazione del Napoli contro l’Empoli dovrà fare i conti ancora con qualche indisponibile: Fabian Ruiz non recupera, c’è Ounas titolare. In attacco sarà assente anche Lozano. Per lui per fortuna tanto spavento ma nulla di molto grave. Il colpo alla testa è stato ricevuto, quindi i medici dovranno dare il via libera alla convocazione del giocatore. Sicuramente il messicano non sarà in campo con l’Empoli, anche perché il colpo subito nella gara col Leicester è stato molto duro, anche se meno grave del previsto. Per Napoli-Empoli non ci sarà sicuramente Fabian Ruiz a centrocampo. Lo spagnolo non recupera dall’infortunio e quindi sarà preservato per la gara con il Milan.

Napoli: Ounas al posto di Insigne con l’Empoli

Intanto arriva la conferma di Ounas contro l’Empoli. Il calciatore algerino ha fornito una prestazione in Europa League. Ounas ha segnato anche un gol e Spalletti vuole dargli fiducia. Secondo Gazzetta giocherà al posto di Lorenzo Insigne che non è ancora al top della condizione fisica. Inoltre per il capitano del Napoli insistono le voci di mercato, con il Toronto pronto a fare una mega offerta per Insigne. Il giocatore ieri ha svolto solo palestra, come Anguissa, quindi il suo impego da titolare è da escludere ma potrebbe essere convocato.

In porta torna Ospina mentre in difesa senza Koulibaly infortunato tocca ancora ai ‘soliti’ quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. A centrocampo si prevede il ritorno possibile di Anguissa, ma per ora ci sono Demme e Zielinski, dato che Lobotka è ancora fuori per infortunio. Politano, Elmas e Ounas sono i tre giocatori dietro Mertens. Torna in panchina Petagna dopo la buona prestazione col Leicester. Mentre Osimhen non sarà ancora convocato, il nigeriano dovrà indossare un maschera per tornare in campo.