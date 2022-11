Napoli: Adama Traoré l’occasione a parametro zero di Giuntoli

Il Napoli segue Adama Traoré del Barcellona il giocatore del Wolverhampton è in scadenza di contratto nel 2023.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il Napoli ha messo nel mirino il giocatore di 26 anni ex Barcellona. Traoré è un esterno che può ricoprire più ruoli sulla fascia destra, ma che agisce principalmente come esterno d’attacco. Proprio in quella posizione del campo la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe aver bisogno di un rinforzo a fine stagione, ma addirittura già a gennaio, anche se questa ipotesi è più improbabile. Mentre a fine stagione è possibile che uno tra Politano e Lozano lascino il club partenopeo e quindi servirà almeno un rinforzo su quel settore del campo.

Il colpo a parametro zero ingolosisce Cristiano Giuntoli che vede in Traoré anche un ottimo elemento dal punto di vista fisico e tecnico. Sicuramente è uno dei nomi messi in cima alla lista del direttore sportivo del Napoli per rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti, tecnico che è intessa di rinnovo di contratto.

Il colpo Traoré a parametro zero per il Napoli sarebbe sicuramente importante, anche perché il giocatore può assicurare dinamismo, velocità e grande tecnica sulla fascia destra, oltre che una buona esperienza internazionale. Il club azzurro lo ha affrontato ai tempi del Barcellona in Europa League. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023 e quindi già a gennaio si potrebbe prendere in considerazione l’idea di comprarlo per una cifra abbordabile, oppure trovare già un accordo per un trasferimento gratuito a fine stagione. Giuntoli e la sua squadra scouting stanno seguendo l’evoluzione dell’affare che piace sotto tutti i i profili. Sicuramente il club di Aurelio De Laurentiis è diventato un’attrazione importante per i giocatori, oramai stabilmente in Europa può essere un ottimo approdo per chi vuole giocare a grandi livelli.