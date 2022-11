Scudetto Serie A: Bernardeschi esalta la Juve e snobba il Napoli, poi parla di Kvaratskhelia

Federico Bernardeschi vede una Juve totalmente in corsa per la vittoria dello scudetto in Serie A con rimonta sul Napoli.

La Juventus di Allegri con le ultime sei vittoria consecutive ha recupero zero punti sul Napoli capolista, che continua ad avere dieci punti di vantaggio sui bianconeri al terzo posto e otto sul Milan al secondo posto. Senza i clamorosi episodi arbitrali durante la sfida tra Milan e Fiorentina, i punti di vantaggio sui rossoneri potevano essere anche di più. Ma questa è un’altra storia. Eppure nonostante le distanze siano ampie sembra che la Juventus sia col fiato sul collo della squadra di Spalletti. Tutti credono in una clamorosa rimonta bianconera, con il Napoli che si fermerà di colpo alla ripresa della Serie A.

Bernardeschi: “Scudetto, Napoli attento alla Juve“

Durante una intervista a Gazzetta dello Sport l’ex giocatore della Juve ed ora al Toronto in Mls con Insigne, dice: “La Juve è in corsa totale e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli,

che sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia. Per me è il più forte della A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate“.

Ma Bernardeschi sulla corsa scudetto in Serie A tra Juve e Napoli, aggiunge: “Nelle ultime gare ho rivisto la vera Juve, blindata dietro e davanti ha troppa qualità per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla”. Secondo Bernardeschi sarà fondamentale anche il ritorno di Federico Chiesa, giocatore che fino ad ora non è stato a disposizione di Allegri a causa di un infortunio, così come il rientro di Pogba che potrà dare forza e tecnica al centrocampo bianconero.