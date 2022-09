Mughini: “Tutta colpa di Allegri? Solo un cretino può dirlo. Ricordo quando facemmo la rimonta…”

Giampiero Mughini parla della Juventus e del momento di crisi con Allegri messo in discussione dopo le sconfitte con Benfica e Monza. Il tecnico bianconero è nell’occhio del ciclone per quanto fatto vedere dopo sette giornate di Serie A e due di Champions League. Mughini ne ha per tutti anche per la piattaforma Dazn: “Contro il Monza la mia connessione Dazn è saltata alla fine dei primi 45 minuti. Giusto il tempo di vedere la gomitata di Di Maria al costato del giocatore del Monza che lo aveva voluttuosamente abbrancato. Altro da parte juventina non avevo visto…Certo è una squadra che non ha Pogba, non ha Chiesa, ha un parente povero di Di Maria“.

Poi su Allegri non ha dubbi: “Solo un cretino potrebbe dire che le colpe sono tute di Massimiliano Allegri. E comunque è praticamente impossibile che una società quotata in borsa butti via in un colpo solo 30 milioni di euro per esonerare il suo tecnico. Anche perché si potrebbe trovare con gli stessi guai che ha ora“. Ma Mughini pensa anche positivo e ricorda una cosa: “Forse nessuno ha a mente che Allegri è riuscito a vincere un campionato anche se dopo dieci giornate la Juventus si trovava in zona retrocessione“.