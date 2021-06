Morabito non ha dubbi: “Koulibaly va ceduto. Ancelotti innamorato di Lozano, lo vuole al Real Madrid”

Calciomercato Napoli, le ultime novità. Vincenzo Morabito fail punto sui movimenti di mercato della società partenopea che potrebbe vendere alcune pezzi pregiati. Si parla insistentemente di un addio di Fabian Ruiz, con il Barcellona che è tornato alla carica. Ecco le parole dell’agente a Radio Punto Nuovo:

La dirigenza ha già individuato degli obiettivi, bisogna capire se questi acquisti sono vincolati alle cessioni o possono essere effettuati autonomamente. Il futuro di Koulibaly? Credo sia il momento giusto per cederlo, anche se chiaramente non va svenduto, tenendo presente che fino a un paio d’anni fa si parlava di cifre astronomiche per lui. Il suo sostituto? Non penso possa essere Colley, che andrà all’Atalanta”.

Real Madrid su Lozano

Negli ultimi giorni si parla insistentemente di un interesse del Real Madrid per Lozano: “Ancelotti è innamorato del messicano, è stato lui a volerlo al Napoli, ma i Blancos, teoricamente, non sono nelle condizioni economiche per poter spendere”.