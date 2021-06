Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona. Il centrocampista del Napoli è l’oggetto del desiderio del club blaugrana per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, il Barcellona sarebbe in contatto con l’agente di Fabin Ruiz.

“Il Barcellona è di nuovo su Fabian Ruiz. L’agente del centrocampista del Napoli, ora impegnato con la nazionale spagnola a Euro 2020, sarebbe già in contatto con il club blaugrana che a breve potrebbe avviare una trattativa. Ne ha dato notizia Radio Catalunya, spiegando anche che la società di De Laurentiis non accetterà nessuno scambio: si era parlato di Pjanic o Junior Firpo come possibili contropartite, ma l’intenzione del Napoli è quella di incassare denaro”.

Fabian al Barcellona

Il Corriere aggiunge ulteriori dettagli: “Il Barcellona è consapevole della difficoltà dell’operazione, anche se la mancata qualificazione in Champions del Napoli potrebbe lasciare aperto qualche spiraglio. Non è la prima volta che Fabian viene accostato alla squadra blaugrana: era già successo nel 2017 quando ancora militava nel Betis”.