Koulibaly vuole restare a Napoli e onorare il suo contratto in scadenza nel 2023. Il senegalese non vuole liberarsi a parametro zero, ma sta facendo carte false pur di restare in riva al golfo. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano il Mattino: “Il Senegalese ha confermato ogni cosa per il prossimo anno: la scuola per i bimbi, la casa a Posillipo e così via. Sa bene che Ma sa bene che i 12 milioni lordi del suo stipendio pesano come un macigno sulle casse del Napoli. Koulibaly ha fatto sapere che non sarà lui a chiedere la cessione, a Napoli si sente come a casa sua. Se non dovessero arrivare offerte folli, è possibile che De Laurentiis ipotizzi di allungare e magari spalmare l’ingaggio“.

Il Mattino aggiunge: “Siamo ancora all’inizio di una estate di Calciomercato che vedrà ancora Koulibaly al centro del Napoli: l’investimento di Rrhamani è stato finalizzato proprio a questo. per prendere il posto di Koulibaly, ma la sua cessione e complicata. Anche perché ci vogliono sempre almeno 70 milioni per portarlo via. Dunque. in Italia solo la Juventus ha fatto un sondaggio- può provarci. Mentre il Manchester United e il Psg non sono andati oltre alle richieste di informazioni lo scorso mese“.