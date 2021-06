“La Uefa squalifica la Juve, il Napoli va in Champions League”

La Uefa ha pronta una squalifica per la Juve e per Barcellona e Real Madrid che restano nel progetto Superlega. Secondo quanto riportato da Paolo Ziliani su twitter l’ex direttore generale della Figc, Antonello Valentini ha confermato che la Uefa ha il diritto di non iscrivere i club rivoltosi. In effetti sarebbe questo il provvedimento che dovrebbe prendere la Uefa contro i club di Superlega e non una squalifica. Ma Valentini ha anche confermato che qualora arrivasse il provvedimento allora sarà il Napoli a sostituire la Juve in Champions League.

Sicuramente una voce autorevole quella dell’ex direttore generale della Figc, non proprio l’ultimo arrivato che ha parlato in maniera chiara a Telelombardia. Ovviamente i tre club daranno battaglia legale sulla vicenda, ma i tempi del giudizio da parte dei tribunali potrebbero essere veloci, a meno che non si arrivi ad una sospensiva. Intanto della squalifica della Juve si continua a parlare in maniera insistente e sembra proprio che possa concretizzarsi. Ma in casa Juventus ci sono molti problemi da affrontare, a cominciare ad esempio dal tecnico Massimiliano Allegri tirato in ballo dall’Antiriciclaggio secondo quanto riferisce il quotidiano La Verità. Inoltre c’è sempre il caso Inter-Juventus con l’audio mancante sulla mancata espulsione di Pjanc e si attende la puntata di Report che parla dello scandalo procuratore in cui pare sia coinvolto anche Leonardo Bonucci.