Rinnovo Insigne col Napoli, Cerchione: “Vi dico la verità, ecco come stanno le cose”

Il Napoli e Lorenzo Insigne non hanno ancora rinnovato il contratto che scade nel 2022. Il calciatore ha sempre detto di volerne parlare a stagione finita, ma ora a campionato fermo non si è ancora mosso nulla. Questo sta facendo scattare tantissime indiscrezioni sul futuro del giocatore che piace a tantissimi club europei. Le prestazioni di Insigne con l’Italia di Mancini non fanno altro che alimentare queste voci. Addirittura c’è chi scrive che il Napoli stia giocando al ribasso col giocatore, offrendogli un contratto molto più basso di quello attualmente percepito.

Rinnovo Insigne: “Vi raccontano favole”

Il giornalista Luca Cerchione ha parlato del rinnovo di contratto di Insigne a 1 Station Radio ed ha assicurato che ad oggi “non c’è stato alcun contatto tra le parti e non c’è nessun incontro in programma”. Il giornalista sottolinea: “Chi mi conosce sa bene che rapporti ho con chi cura gli interessi di Insigne (Vincenzo Pisacane ndr) e posso dire che l’entourage dell’attaccante ed il Napoli non si sono incontrati, per questo posso dire che chi scrive di malumori e problemi nella trattativa per il rinnovo di Insigne col Napoli sta raccontando solo delle favole”. Al momento dunque è ancora tutto aperto, ma di incontri non se ne parla.