UFFICIALE – Milan-Napoli, biglietti in vendita: limitazioni per i tifosi azzurri

Tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti di Milan-Napoli

È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per il big match tra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Siro. La sfida, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A, promette spettacolo tra due delle migliori squadre del torneo. I precedenti tra Milan e Napoli vedono 175 incontri complessivi, con 70 vittorie dei rossoneri, 51 successi degli azzurri e 54 pareggi.

Modalità di acquisto dei biglietti

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili tramite diversi canali ufficiali: online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket. La vendita seguirà queste fasi:

Fase abbonati : Dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre fino alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati possono acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi con tariffe dedicate.

: Dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre fino alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati possono acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi con tariffe dedicate. Fase CRN: La vendita per i possessori di CRN (Carta del Tifoso del Napoli) inizierà dalle ore 12.00 di lunedì 7 ottobre, con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti.

La fase di vendita libera dipenderà dalle determinazioni delle Autorità Competenti, e ulteriori dettagli verranno comunicati appena disponibili.

Restrizioni per i residenti in Campania

Le Autorità Competenti hanno imposto delle limitazioni per l’acquisto dei biglietti da parte dei residenti in Campania:

Settore ospiti (Terzo Verde) : I residenti in Campania potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dalla SSC Napoli.

: I residenti in Campania potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dalla SSC Napoli. Altri settori: L’acquisto di biglietti per altri settori sarà consentito ai residenti in Campania solo se in possesso di CRN.

I prezzi dei biglietti partono da 29€ nella fase riservata agli abbonati e da 39€ nella fase dedicata ai possessori di CRN.

Il match tra Milan e Napoli si preannuncia imperdibile, e le restrizioni per i residenti campani sottolineano l’attenzione delle Autorità Competenti per garantire la sicurezza allo stadio. Per i tifosi azzurri che desiderano sostenere la squadra a San Siro, sarà fondamentale rispettare le modalità di acquisto previste e assicurarsi un posto nel settore ospiti.