Milan lesione per Maignan: lungo stop

Infortunio per Mike Maignan del Milan, il portiere ha subito una lesione al muscolo gemello mediale e dovrà restare fermo.

Al momento non si sa ancora per quanto tempo non potrà giocare ma è possibile che Maignan non scenda in campo per almeno un mese. In un momento così fitto di appuntamenti tra Serie A e Champions League fermarsi un mese significa saltare almeno 7-8 partite. È un po’ lo stesso tempo di recupero di Politano del Napoli. Sicuramente per entrambe le formazioni impegnate per l’alta classifica è un brutto colpo. Il Milan con l’infortunio di Maignan perde un portiere che dava estrema sicurezza al reparto difensivo, oltre a garantire parate decisive. Nelle prossime ore il Milan farà altri accertamenti per capire le condizioni di Maignan.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport su Maignan: “Il recupero di Maignan è ritenuto improbabile dallo staff rossonero anche per la gara del Meazza col Chelsea (11 ottobre), dunque il Milan è intenzionato a estromettere il francese temporaneamente dalla lista Champions e sostituirlo con Tatarusanu. In lista al momento i soli due portieri inseriti sono Maignan e Mirante. Il regolamento Uefa (articolo 46.2), in presenza di prognosi dai 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A, come nel caso del Milan. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria (25 ottobre) e sarebbe poi in grado anche di affrontare l’ultimo impegno del girone col Salisburgo. Nel frattempo, avrebbe saltato anche le gare di campionato contro Verona e Monza“.