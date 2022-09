Kvaratskhelia show con la Georgia, dribbling e gol con la Macedonia – Video

Kvicha Kvaratskhelia protagonista assoluto nel match tra Georgia e Macedonia, l’attaccante del Napoli ha segnato un gol e provocato l’autorete di Miovski.

Kvaratskhelia ha causato l’autogol grazie alle sue finte ubriacanti che gli hanno permesso di aprirsi lo spazio per crossare forte e deciso al centro , un pallone che è carambolato sul difensore della Macedonia ed il pallone è finito in rete. Ma Kvaratskhelia ha trovato anche la rete personale al 64′ durante il match Georgia-Macedonia di Nations League League C. L’attaccante del Napoli è scattato in contropiede dopo un errore in difesa della Macedonia ed è andato in gol sull’assist del compagno. Kvaratskhelia sta facendo grandi cose non solo con il Napoli ma continua a dare spettacolo anche con la Nazionale, con cui in passato ha fatto grandi prove pure nel passato ad esempio con Svezia e Spagna cominciando a mostrare tutto il suo talento.