Del Genio: “Il Napoli vince sempre, ora di cosa parliamo? L’ho sentito veramente”

Paolo Del Genio ha parlato del Napoli a Tele A commentando l’ottimo percorso di inizio stagione fatto dalla formazione di Spalletti. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A e primi nel Girone A di Champions League con due vittorie in due partite. Un percorso veramente ottimo quello di Kvaratskhelia e compagni che nell’ultimo turno di campionato hanno vinto pure lo scontro diretto con il Milan ed ora sono chiamati a confermarsi con il Torino allo stadio Maradona.

Paolo Del Genio, però, svela un retroscena a Tele A e dice: “Una volta mi è capito di essere ospita in una televisione locale. Uno degli opinionisti presenti durante un fuori onda ha detto testuali parole: “Mannaggia alla miseria, il Napoli vince sempre: cosa diciamo stasera?’. Chiarisco subito che non sto parlando di Fedele e non voglio rivelarvi l’emittente televisiva. Ma questo vi fa capire che c’è gente che addirittura non ha piacere che vinca il Napoli, così può alimentare dibattito e polemiche“.