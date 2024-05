Calzona rassegnato abbandona la nave che affonda: “Il futuro lo deciderà De Laurentiis”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato del suo futuro lasciando la decisione nelle mani del presidente De Laurentiis.

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha gettato la spugna riguardo al suo futuro sulla panchina azzurra. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, Calzona ha parlato con rassegnazione, lasciando la decisione sul suo destino nelle mani del presidente Aurelio De Laurentiis.

“A questo ci deve pensare la società per il prossimo campionato. Avranno le loro strategie, per cui ne ha parlato il presidente e nessun altro. Avranno le loro strategie e sapranno cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e per tornare nelle posizioni che gli competono,” ha dichiarato Calzona a DAZN.

Nonostante il pareggio a Firenze, frutto di una buona prestazione secondo Calzona, l’allenatore sembra consapevole delle difficoltà affrontate in questa stagione travagliata. “Non mi aspettavo tutti questi problemi, chiaro, non mi aspettavo una catastrofe che non è solo in campo ma generale. Non ho dovuto pensare solo al campo come sarebbe il mio lavoro ma fare tante altre cose e nessuno mi ha detto niente. Forse ho sottovalutato la situazione perché non la conoscevo,” ha ammesso.

Calzona ha elogiato la prestazione della squadra, soprattutto nel secondo tempo, ma ha riconosciuto i limiti del Napoli, incapace di sfruttare appieno le occasioni create. “Purtroppo è così, però accontentiamoci del pareggio e della prestazione,” ha aggiunto con rassegnazione.

Queste dichiarazioni sanciscono l’addio di Calzona al termine della stagione, con De Laurentiis pronto a prendere decisioni importanti per risollevare le sorti del Napoli. L’allenatore sembra aver accettato il suo destino, concentrandosi sul concludere al meglio il campionato prima di lasciare la panchina azzurra.