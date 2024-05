Allegri, il prossimo allenatore del Napoli? La SSC Napoli smentisce le voci

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Voci interne al club smentiscono tutto.

SEcondo alcune voci di mercato, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. La SSC Napoli ha smentito le voci, ma la questione è ancora aperta.

Allegri è stato esonerato dalla Juventus dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. L’atteggiamento dell’allenatore nel post-partita è stato criticato e ha portato alla sua separazione anticipata. Il suo addio sarebbe probabilmente avvenuto a fine stagione, ma sicuramente in maniera meno drammatica e plateale.

Ora, tra i media nazionali, ci sono chi lo associa al Napoli, alla ricerca di una guida tecnica a cui affidare la propria squadra. Tuttavia, il club azzurro ha smentito le voci, come rivelato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, ai microfoni di Marte Sport Show: “Allegri non è uno dei nomi. La battaglia giudiziaria con la Juventus andrà per le lunghe. Ci risulta che avrebbe voluto fermarsi e fare un anno sabbatico. E’ un allenatore importante, ma il Napoli ci dice che Allegri non è tra i profili al vaglio per la prossima stagione“.