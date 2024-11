Sky -Napoli, la verità sul caso Raspadori: due nomi per gennaio

Modugno svela i retroscena di mercato: dalla richiesta per l’attaccante alle novità su Meret e Simeone. Il nome nuovo per la difesa.

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Il giornalista Francesco Modugno di SKY, intervenendo nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo su Televomero, ha fatto il punto sulle strategie del club azzurro per la sessione di gennaio.

La situazione più calda riguarda Giacomo Raspadori, che ha recentemente manifestato la volontà di avere più spazio. “La sua grande fortuna e anche sfortuna, perché è stata un po’ condizionante, è stato l’aver trovato Roberto De Zerbi: con lui ha fatto molto bene il numero nove, inoltre il ragazzo si sente un centravanti”, ha spiegato Modugno. “Dopo ha sempre fatto fatica a trovare continuità in quella situazione lì. Chi lo vuole deve portare tanti soldi al Napoli”. Il presidente De Laurentiis avrebbe già fissato il prezzo: non meno di 30 milioni per sedersi al tavolo delle trattative.

Sul fronte rinnovi, importanti novità per il futuro di Alex Meret. “Ci sono ancora dei dettagli da limare, ma siamo vicini alla definizione. I segnali che mi arrivano sono questi”, ha rivelato l’inviato di Sky, lasciando intendere che l’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve.

Capitolo attaccanti: nelle ultime ore si era parlato di un possibile interesse del Torino per Giovanni Simeone, ma Modugno ha categoricamente smentito: “Non c’è la volontà né del Napoli, né del calciatore”. Il Cholito resta quindi un punto fermo della rosa azzurra.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il giornalista ha svelato un retroscena interessante: “Presto per parlarne, c’è qualche nome e una speranza: Kiwior è un profilo interessante, anche per il Napoli”. Il centrale polacco dell’Arsenal potrebbe essere il rinforzo giusto per la retroguardia partenopea.