Napoli, il murales di Maradona batte tutti: il dato lascia senza parole

L’opera dedicata al Pibe de Oro è seconda solo al Colosseo per visite in Italia. Le agenzie turistiche svelano i numeri del 2023.

Un dato che ha dell’incredibile emerge dai Quartieri Spagnoli. Il murales dedicato a Diego Armando Maradona in via Emanuele de Deo sta registrando numeri da record, come riportato nell’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.

L’opera di street art, realizzata nel 1990 e diventata luogo di culto dopo la scomparsa del Pibe nel 2020, ha attirato nel 2023 ben 6 milioni di visitatori. Un risultato straordinario che la posiziona come seconda attrazione più visitata d’Italia, superata solo dal Colosseo e davanti agli storici scavi di Pompei.

Il successo del murales ha portato anche a un significativo sviluppo economico della zona. I dati Unioncamere/Infocamere rivelano un aumento del 6,5% delle attività commerciali nel raggio di un chilometro quadrato, confermando l’impatto positivo di quello che è diventato un autentico fenomeno turistico.

Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli: guida completa per i visitatori

Dove si trova il celebre murale, chi abita nel palazzo e dove parcheggiare: tutte le informazioni utili per i turisti. Guida completa al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli: indicazioni per raggiungerlo, curiosità e consigli utili per i visitatori.



Il celebre murales dedicato a Diego Armando Maradona si trova in via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli di Napoli. L’opera, realizzata nel 1990, è diventata un vero e proprio luogo di culto, facilmente raggiungibile dalla centrale via Toledo, all’altezza della fermata della metropolitana “Toledo”.

Nel palazzo che ospita il murales vive la famiglia Filardi, che da oltre 30 anni custodisce l’opera. Come riportato da napolipiu.com, i residenti hanno un rapporto speciale con i visitatori, raccontando spesso aneddoti e storie sul Pibe de Oro.

Per quanto riguarda il parcheggio, la soluzione migliore è lasciare l’auto nei garage convenzionati di:

Via Speranzella (a 5 minuti a piedi)

Piazza Carità (a 10 minuti)

Porto di Napoli (per chi arriva da fuori città)

Si consiglia di evitare di parcheggiare nelle strade dei Quartieri Spagnoli, sia per la difficoltà nel trovare posto che per le zone a traffico limitato. La soluzione ideale è raggiungere il murales con i mezzi pubblici, utilizzando la metropolitana (fermata Toledo) o gli autobus che fermano in via Toledo.