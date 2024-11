“Vale 50 milioni”: il gioiello che fa impazzire Conte scatena un’asta europea

Il club tedesco si aggiunge alla lista delle pretendenti per il jolly danese. La valutazione del Lecce si aggira tra i 40 e i 50 milioni.

Il Napoli segue con grande interesse Patrick Dorgu, profilo fortemente voluto da Antonio Conte per la fascia sinistra. La strada per arrivare al gioiello del Lecce, però, si fa sempre più in salita: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche il Bayer Leverkusen si è inserito prepotentemente nella corsa al talento danese.

Il duttile esterno classe 2004, ultima intuizione di Pantaleo Corvino, sta impressionando per la sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia sinistra, caratteristica che lo ha reso uno dei profili più interessanti del panorama europeo. “Gli ultimi dodici mesi sono stati una vera e propria montagna russa”, sottolinea Tuttomercatoweb, evidenziando come il giocatore abbia “reso praticamente sempre al top in ogni posizione”.

L’interesse del Bayer Leverkusen non è casuale: il club tedesco, che ha già programmato il post Xabi Alonso (destinato al Real Madrid tra due anni), vede in Dorgu il potenziale erede di Alejandro Grimaldo. Una scelta strategica che si aggiunge a quella di altre big: Milan, Juventus e Napoli in Serie A, Tottenham e Chelsea in Premier League.

Il Lecce, consapevole del gioiello in rosa, non ha fretta di vendere. La dirigenza salentina punta a trattenere il giocatore fino a giugno. La valutazione per l’estate si attesta tra i 40 e i 50 milioni, cifra che confermerebbe l’ennesimo capolavoro del trio Corvino, Sticchi Damiani e Trinchera.