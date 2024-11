Dorgu manda un messaggio al Napoli, Conte ha un piano

Il talento danese classe 2004 decisivo contro il Venezia. Terzo gol in campionato per il jolly che piace agli azzurri.

Il Napoli continua a monitorare Patrick Dorgu, e il gioiello del Lecce risponde sul campo. Il talento danese, già nel mirino degli azzurri, ha deciso la vittoria dei salentini sul campo del Venezia con il suo terzo gol stagionale.

Una rete che arriva nel momento perfetto, con Marco Giampaolo alla prima vittoria sulla panchina del Lecce dopo il successo che mancava dal 29 ottobre. Il tecnico ha saputo valorizzare le qualità del classe 2004, utilizzandolo come arma tattica decisiva nel secondo tempo al Penzo.

La duttilità del giovane danese lo rende un obiettivo ideale per Antonio Conte. Terzino sinistro di ruolo, Dorgu ha dimostrato di poter ricoprire praticamente ogni posizione: trequartista, ala su entrambe le fasce e anche ruoli più avanzati, trasformandosi in un vero e proprio jolly tattico. Conte lo vorrebbe nel suo Napoli, per lui il tecnico salentino ha un piano ben preciso per l’eventuale integrazione nel gruppo azzurro e sul ruolo.

La prestazione contro il Venezia sembra un chiaro messaggio inviato al Napoli: il talento c’è, la personalità pure. E con Conte che apprezza particolarmente i giocatori polivalenti, il feeling potrebbe essere immediato.