Conte rivoluziona il Napoli: “Come una canzone di Mannoia”

L’allenatore azzurro studia la formazione per il match del Grande Torino. Kvara verso la conferma, Mazzocchi già al lavoro per il recupero.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Torino con Antonio Conte che ha già le idee chiare sulla formazione da schierare domenica alle 15. Nel corso della seduta mattutina, il tecnico ha mostrato alla squadra i video degli avversari granata, sottolineando l’importanza di non sottovalutare l’impegno.

Khvicha Kvaratskhelia, nonostante una prestazione non brillante contro la Roma, si avvia verso la conferma dal primo minuto. Segnali positivi anche da Mazzocchi, che ha già iniziato il percorso di recupero.

La sfida al Torino rappresenta solo il primo step di un mini ciclo intenso che vedrà gli azzurri affrontare la Lazio due volte nel giro di pochi giorni: prima in Coppa Italia e poi in campionato al Maradona. Per l’impegno di coppa, Conte potrebbe optare per un turnover moderato, considerando anche l’abitudine della squadra agli impegni ravvicinati grazie alla partecipazione in Europa League.

Come evidenzia Il Corriere dello Sport, citando la celebre canzone di Fiorella Mannoia: “Come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare”, il cambiamento portato da Conte appare evidente. “La trasformazione è stata netta, repentina ed efficace”, scrive il quotidiano torinese, sottolineando il netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione e tracciando un parallelo con le ere Sarri e Spalletti.