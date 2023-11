Infortunio Mario Rui, si pensa all’acquisto di uno svincolato. Il Napoli ha già preparato anche un piano B

Il Napoli potrebbe ricorrere al mercato per l’acquisto di un terzino svincolato dopo l’infortunio di Mario Rui.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è alla ricerca di soluzioni sul mercato a seguito dell’infortunio di Mario Rui. Durante l’ultima puntata di Forza Napoli Sempre su Radio Marte è emersa l’opzione di ingaggiare un terzino svincolato per far fronte ad un infortunio che terrà il portoghese fuori diverso tempo. Secondo quanto riferito dagli inviati a Castel Volturno, la dirigenza sta valutando attentamente questa possibilità per colmare la lacuna lasciata dall’assenza dell’esterno portoghese, prevista almeno sino alla fine di dicembre a causa di una lesione di medio grado.

Il giornalista Pasquale Tina ha analizzato la situazione, spiegando che Mario Rui dovrà fermarsi per 40-45 giorni a causa dell’infortunio e potrebbe fare il suo ritorno sul campo solo alla fine del 2023, se tutto andrà bene. Tina ha sottolineato anche la sfortuna dell’esterno portoghese, colpito da un infortunio all’adduttore poco dopo essere entrato in campo.

“Mario Rui ha subito una lesione di medio grado: previsti 40-45 giorno di stop, tornerà a fine 2023, se tutto andrà bene, per giocare magari contro il Monza. E’ stato anche sfortunato, perché si è fatto male all’adduttore poco dopo essere entrato in campo”.

Emergenza in difesa, si pensa anche ad un piano B

L’emergenza nel reparto difensivo è evidente, con la necessità di trovare alternative valide, considerando anche il fitto calendario di partite, comprese le competizioni europee. Il Napoli non esclude la possibilità di rivolgersi al mercato per acquisire un terzino svincolato, nonostante le sfide che questo tipo di mercato presenta attualmente. Allo stesso tempo, si sta valutando la possibilità di soluzioni interne.

“C’è un’emergenza nel reparto arretrato: è impensabile che Olivera possa giocarle tutte, in questi mesi, ad alti livelli, considerando le coppe. Il Napoli non ha escluso la possibilità di prendere uno svincolato, anche se si tratta di un mercato che oggi offre poco. Si potrebbero cercare, inoltre, delle soluzioni interne”.

Un piano “B” potrebbe prevedere lo spostamento di un difensore centrale sulla fascia sinistra, e il nome principale che circola in questo contesto è Natan, che ha già ricoperto quel ruolo in Brasile. Il tutto però sarà valutato dopo un’attenta riflessione.