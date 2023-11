TUTTOSPORT – Dopo il primo allenamento Mazzarri è già senza voce

Un primo allenamento da non dimenticare per Walter Mazzarri, lo staff e tutti i giocatori azzurri presenti a Castel Volturno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha dato il massimo nel suo primo allenamento a Castel Volturno, tanto da perdere la voce al termine della sessione. La notizia emerge dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che ha dedicato uno speciale alla SSC Napoli.

La curiosità era palpabile nell’osservare l’incontro tra Mazzarri e Victor Osimhen, ma il nigeriano è stato assente a causa di una sindrome influenzale. Il presidente De Laurentiis era presente, accogliendo il nuovo allenatore e presentandogli le nuove figure dirigenziali.

Il Direttore Sportivo Mauro Meluso e il capo dello scouting Maurizio Micheli, insieme allo storico Team Manager Giuseppe Santoro, sono le nuove figure che affiancheranno Mazzarri nella sua avventura con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe più fare visita a Castel Volturno:

“Aurelio De Laurentiis non dovrebbe più tornare a farsi vivo a Castel Volturno. A fine seduta Mazzarri aveva già perso la voce, perché si è fatto sentire in campo come ha sempre fatto nella sua carriera. Molto più del suo predecessore, il francese Rudi Garcia”.