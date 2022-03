Marca – “Derby Inter-Milan per Elmas, proposto scambio” la reazione di De Laurentiis

Eljif Elmas piace a Inter e Milan che pensano al calciomercato per la prossima stagione, il giocatore macedone è di proprietà del Napoli. A 22 anni Elmas è uno di talenti emergenti del calcio europeo ed in questa stagione con Spalletti sta trovando continuità di rendimento. Non è ancora un titolare inamovibile, ma la sensazione è che l’addio di Insigne darà ancora più spazio a Elmas al Napoli. La prossima stagione può essere quella definitiva consacrazione per il giocatore macedone, che è finito nel mirino delle due squadre milanesi.

Calciomercato Napoli: Elmas piace a Milan e Inter

Secondo Maraca i due club di Milano si sfideranno sul mercato per prendere Elmas. Il macedone è talento puro, che sta trovando anche la sua maturazione tattica e psicologica. Secondo il portale spagnolo il Milan è pronto a proporre al Napoli uno scambio alla pari Rebic-Elmas. L’attaccante croato viene valutato 35 milioni di euro. Ma l’offerta non piace ad Aurelio De Laurentiis, che al massimo potrebbe prendere in considerazione una grandissima cifra in denaro, ma sicuramente non uno scambio. L’Inter ha paura di perdere Barella, che piace a molte big europee. Così Marotta sta pensando ad Elmas che piaceva anche ad Antonio Conte, ma i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo. Elmas invece è stato preso da Giuntoli, una intuizione del direttore sportivo del Napoli che ora sta dando i suoi frutti.