La Juventus vuole Giuntoli: il pensiero di De Laurentiis

Il mercato della Serie A accende i riflettori anche sul ruolo di dirigenti: Cristiano Giuntoli è finito nel mirino della Juventus. Più che altro un ritorno di fiamma, dato che i bianconeri più volte hanno sondato la possibilità di prendere l’autore del miracolo Carpi. La Juventus dopo l’addio di Marotta e quello di Paratici cerca ancora di sistemare il quadro dirigenziale, anche perché Federico Cherubini non sembra convincere molto. La cocente eliminazione della Juve in Champions League, la quarta agli ottavi negli ultimi quattro anni, ha rimesso tutti in discussione, anche i dirigenti.

Secondo Gazzetta dello Sport la Juventus pensa anche a Giuntoli per completare il quadro tecnico del futuro. I bianconeri stanno sondando anche Giovanni Sartori, ovvero colui che ha piazzato grandissimi colpi di mercato all’Atalanta. Entrambi i profili piacciono molto, anche perché Giuntoli ha dimostrato di sapersi muovere quando gli è stata data la possibilità. Basti pensare a Rrahmani e Lobotka, due giocatori che sembravano inutili con Gattuso sono stati poi valorizzati da Spalletti, fino a diventare il perno dell’attuale formazione del Napoli. De Laurentiis però non sembra molto convinto di lasciar partire Giuntoli, il patron del Napoli vuole tenersi stretto il suo dirigente e difficilmente l’operazione si potrà concludere.