Il Barcellona demolisce il Real Madrid di Ancelotti: ma non era in crisi?

Il Barcellona batte nettamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra di Xavi vince 4-0. I catalani surclassano il Real Madrid nel Classico di Spagna. Netta la vittoria del Barcellona che segna quattro gol in casa della prima in classifica. Le reti sono state siglate fa Aubameyang (doppietta) Araujo e Ferran Torres. Anche se i gol di del Barcellona potevano essere almeno il doppio, dato che gli uomini di Xavi hanno sciupato tantissime occasioni da rete.

In ogni caso la vittoria del Barcellona riabilita in qualche modo la sconfitta del Napoli in Europa League . Gli azzurri di Spalletti erano riusciti a pareggiare all’andata in casa del Barcellona, poi sono stati travolti allo stadio Maradona . Certo non fortunato nel sorteggio il Napoli, ma chi aveva parlato di un Barcellona in crisi profonda si deve ricredere. Xavi ed il calciomercato di gennaio hanno ridato forza, gioco e coraggio ai blaugrana che tornano a fare paura a tutti. La squadra di Ancelotti resta solida al primo posto in classifica, ma la sconfitta contro i ‘nemici’ in Liga fa molto male.