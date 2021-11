Maradona: la statua allo stadio è pronta, oggi l’inaugurazione – FOTO E VIDEO

La statua di Diego Armando Maradona è stato posizionata all’esterno dello stadio a Napoli, un anno dopo la sua morte. Un gesto simbolico ma che racconta del grandissimo affetto della città e del popolo intero verso il Pibe de Oro. Un legame indissolubile, che forse è diventato ancora più forte dopo la scomparsa di Maradona avvenuta il 25 novembre del 2020. La statua di Domenico Sepe è stata posata in mattinata all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, il cui nome è stato cambiato da San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona. L’effige di Maradona è stata posizionata sul lato dei distinti ed ai piedi della base è stata realizzata un’aiuola con dei fiori bianchi a formare il numero 10, ovvero il numero di maglia di Maradona, ritirato dal calcio Napoli.

Cerimonia per Maradona

La statua di Maradona presente allo stadio di Napoli, sarà inaugurata oggi alle 13.30. Alla cerimonia parteciperanno gli assessori comunali allo Sport, Emanuela Ferrante, alla Mobilità, Edoardo Cosenza e alla Legalità, Antonio De Iesu. Presenti alla cerimonia anche alcuni compagni di Maradona quando militava nel Napoli, con cui ha vinto due scudetti, una Coppa Uefa ed una Supercoppa Italiana. Presente anche Diego Armando Maradona Junior, che ha parlato anche dei tanti dubbi sulla morte del padre.

La statua di Maradona resterà visibile all’esterno dello stadio di Fuorigrotta fino alle 22. Poi sarà ricoperta, in attesa della sua definitiva collocazione. Il Napoli ha anche annunciato una cerimonia in programma per domenica 28 novembre, ovvero il giorno in cui ci sarà Napoli-Lazio, sfida di Serie A. La società invita i tifosi ad avviarsi all’apertura dei tornelli alle ore 17.00, mentre la partita è in programma alle 20.45. Prima del match ci sarà la cerimonia dedicata a Maradona, ad un anno dalla scomparsa. Un omaggio che la società azzurra ha espresso anche oggi attraverso un messaggio apparso sul sito ufficiale.