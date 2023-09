Lozano saluta il Napoli: “Ti porterò nel cuore, grazie per l’amore e l’affetto”

Con un messaggio social Lozano ha salutato il Napoli: “È stata un’avventura incredibile, grazie di cuore tifosi”. Ora è ufficiale il passaggio al PSV.

È ufficiale il passaggio di Hirving Lozano dal Napoli al PSV Eindhoven. Dopo l’annuncio della società, è arrivato anche il saluto del messicano ai tifosi azzurri attraverso un post social.

“Grazie Napoli per tutto l’amore e l’affetto che hai dato a me e alla mia famiglia, è stata un’avventura incredibile” ha scritto Lozano. Poi l’augurio “Forza Napoli sempre” e la promessa: “Ti porterò nel mio cuore“.

Parole d’affetto per la piazza che lo ha accolto nell’estate 2019 e con cui non è però mai sbocciato un vero amore. Dopo 3 stagioni con alti e bassi, impreziosite dallo scudetto, per Lozano è arrivato il momento dei saluti.

Ora per il messicano si apre il secondo capitolo al PSV, dove aveva già militato dal 2017 al 2019 mettendo a segno 40 gol. Con il numero 27 sulle spalle, Lozano è pronto a lasciare il segno nuovamente nel campionato olandese. Ma Napoli e i napoletani rimarranno sempre nel suo cuore.