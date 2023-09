Juventus-Bologna, Varriale: “Che disastro di Di Bello. VAR utilizzato così è inutile”

Il giornalista Enrico Varriale è tornato sulla direzione di gara dell’arbitro Di Bello e l’utilizzo del VAR in occasione di Juventus-Bologna.

Polemiche arbitrali nell’ultimo turno di Serie A, il secondo. Il giornalista sportivo Enrico Varriale si è scagliato contro la direzione di gara dell’arbitro Di Bello in occasione di Juventus-Bologna, match terminato 1-1. In particolare Varriale ha criticato la mancata concessione di un rigore per fallo su Ndoye e l’utilizzo del VAR ritenuto frettoloso e superficiale.

“Ecco se il VAR viene utilizzato così è totalmente inutile. Pochi secondi per liquidare un episodio clamoroso e non vedere un fallo “solare” . La mancata sospensione poi di #DiBello, #Forneau e #Nasca (avar), dopo un simile disastro, è inconcepibile”

L’opinione del giornalista è che in questo modo la tecnologia VAR venga svilita, diventando inutile se utilizzata superficialmente per sanzionare episodi controversi come quello del presunto fallo da rigore su Ndoye. La rabbia di Varriale è rivolta anche al designatore arbitrale Rocchi, reo di non aver sospeso Di Bello nonostante l’evidente errore. Ecco il post di Varriale: