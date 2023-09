Maurizio Pistocchi Sferza la Serie A: “Cose Indecenti Risolvibili in 5 Minuti”

Maurizio Pistocchi denuncia le mancanze nel calcio italiano, dalla gestione del tempo nelle partite alla VAR, sottolineando l’assenza di volontà di miglioramento.

Nessun argomento può incendiare le discussioni sul calcio italiano come una critica ben piazzata da un esperto del settore. Maurizio Pistocchi, noto giornalista ed opinionista, ha acceso la miccia durante un’intervista a Radio Marte, esprimendo le sue perplessità sullo stato attuale della Serie A.

“Cose Indecenti e Risolvibili”

Pistocchi lamenta ciò che definisce “cose indecenti” nel calcio italiano, asserendo che molte di queste potrebbero essere facilmente risolte. “Ci sono situazioni poco chiare. Per esempio, la sfida tra Verona e Roma è durata un tempo eccessivo,” ha dichiarato Pistocchi. “Sappiamo quando inizia una partita, ma non sappiamo mai quando finirà. Queste sono cose che potrebbero essere sistemate in cinque minuti, ma non c’è la volontà di farlo”.

La Questione VAR

Una delle principali questioni sollevate da Pistocchi riguarda il sistema VAR (Video Assistant Referee). “Il protocollo attuale non è sufficiente. La tecnologia dovrebbe poter intervenire ogni volta che ci sono dubbi su azioni decisive. Gli arbitri hanno bisogno di supporto efficace,” ha aggiunto.

La Competenza degli Arbitri

Il giornalista non si è fermato alla sola tecnologia, ma ha anche puntato il dito contro la competenza degli arbitri in Serie A. “Sono scarsi e non conoscono le dinamiche di gioco,” ha affermato. Secondo Pistocchi, la soluzione potrebbe essere l’introduzione di ex calciatori tra gli assistenti VAR, affinché possano fornire una prospettiva più completa e dettagliata durante le partite.