Classifica senza errori arbitrali, II Giornata: Milan, Juve e Inter ringraziano gli Arbitri

Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024, II Giornata di serie A. Gli arbitri graziano e aiutano Milan, Juventus e Inter.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI. Gli errori degli arbitri anche nella seconda giornata della Serie A 2023 – 2024 stanno influenzando la classifica e alimentando dibattiti. Classifica reale vs virtuale a confronto.

MILAN-TORINO

Non buona la giornata arbitrale. Dopo gli errori di Rapuano (Udinese – Juventus) e Marcenaro (Frosinone – Napoli) alla prima di campionato, ci hanno pensato Mariani, Di Bello e Fabbri ad infiammare la seconda giornata di campionato. Preoccupano i 2 rigori fischiati a Milano, ma non sono meno preoccupanti i rigori non visti a Torino e Cagliari.

Cm.it non le ha mandate certo a dire su Milan – Torino: “Uno scandalo”: Milan-Torino scatena la polemica, cosa è successo”.

Il tecnico del Torino Juric ha preferito glissare sugli episodi di Milano e ha parlato di una presunta superiorità milanista, ritenendo inutile parlare dei calci di rigori patiti: “… Quando perdi in questo modo, non ha senso discutere su eventuali torti arbitrali”.

Le parole del tecnico granata sembrano uscire dalle pagine del libro Cuore del grande Edmondo De Amicis, ma certamente non hanno nulla a che vedere col gioco del calcio. Come se subire due rigori come quelli subiti dai granata non contassero nulla in uno sport caratterizzato soprattutto da episodi. I meriti e i demeriti per una vittoria, o una sconfitta, appartengono alla letteratura sportiva e non certamente alla cronaca del campo di gioco.

Forse qualcuno dubita che qualche altra squadra meno blasonata del Milan non avrebbe dilagato o volato, o quantomeno non sfigurato, contro il Torino dopo aver ricevuto tanta grazia arbitrale? Quanto combinato da Mariani, e Valeri al VAR, pesa, eccome, nell’economia della partita.

Il mani involontario di Buongiorno trasformato in calcio di rigore ha condizionato irreparabilmente la gara di Milano. Un primo tempo (si era al 41’) che sicuramente si avviava a concludersi sul punteggio di parità è stato stravolto con l’assegnazione di un incredibile calcio di rigore.

Al 61’ è giunto anche il secondo rigore per i rossoneri. Non solo il contrasto fra Schuurs e Leao appare regolare ma nasce da un contatto molto più dubbio avvenuto in area locale fra Krunic e Vlasic qualche istante prima e che Valeri al VAR non aveva segnalato a Mariani.

JUVENTUS-BOLOGNA

Sull’arbitraggio di Di Bello e sull’episodio Iling – Ndoye non c’è nulla che già non si sappia. Agli allarmi lanciati da Napolipiu.com, si uniscono gli stoici Enrico Varriale, Paolo Ziliani, Tancredi Palmeri, Umberto Chiariello, ecc. Anche loro hanno cercato di dare voce ai milioni di sportivi che sono stati costretti a sorbirsi la performance arbitrale andata in onda a Torino.

IL SOLITO MAZZOLENI

Sbaglia anche Marinelli a Roma, male supportato dal solito Mazzoleni al VAR. Manca un rigore ai laziali per fallo (42’) di Bani su Zaccagni. Come era successo con Rapuano (Udinese – Juventus) neanche a Marinelli è di supporto Mazzoleni al VAR, ma pare proprio che il designatore Rocchi non possa proprio fare a meno dell’ex arbitro bergamasco.

MALE DOVERI

Non entusiasma neanche Doveri a Verona. Sul piano disciplinare è giusta l’ammonizione a Dybala per simulazione ma manca il secondo cartellino giallo per Pellegrini. Il romanista già ammonito al 68’ per fallo su Folorunsho è inspiegabilmente perdonato per il duro fallo su Jordi Mboula.

FABBRI NEGA UN RIGORE AL CAGLIARI

A completare il tour arbitrale ci ha pensato in chiusura Fabbri di Ravenna in Cagliari – Inter. Incredibile il grosso rigore negato al Cagliari e che avrebbe potuto riaprire la gara al 75’, ma il direttore emiliano non ha voluto sentire ragioni e il chiaro fallo di Cuadrado su Luvumbo è praticamente scomparso dalla cronaca calcistica. Come già era accaduto a Torino anche il VAR (Marini) si è astenuto dall’intervenire.

Classifica senza errori arbitrali, Serie A 2023 -2024 II Giornata

Ecco la classifica reale e virtuale dopo la seconda giornata di serie A

Classifica reale Classifica virtuale Inter 6 Inter 6 Milan 6 Napoli 6 Napoli 6 Verona 6 Verona 6 Fiorentina 4 Fiorentina 4 Lecce 4 Juventus 4 Milan 4 -2 Lecce 4 Salernitana 4 +2 Atalanta 3 Atalanta 3 Frosinone 3 Bologna 3 +2 Genoa 3 Juventus 3 -1 Monza 3 Cagliari 1 Salernitana 2 Torino 2 +1 Bologna 1 Genoa 1 -2 Cagliari 1 Lazio 1 +1 Roma 1 Udinese 1 Torino 1 Empoli 0 Udinese 1 Frosinone 0 Empoli 0 Monza 0 Lazio 0 Roma 0 -1 Sassuolo 0 Sassuolo 0

© Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com