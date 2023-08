Rigore Negato a Bologna: Tweet-Bomba di Varriale Contro Juve e VAR!

Enrico Varriale scatena un putiferio su Twitter, denunciando il rigore negato al Bologna nella sfida contro la Juventus. Il giornalista mette nel mirino l’arbitro e il VAR.

Juve-Bologna: Varriale Sottolinea il Rigore Negato e il Silenzio del VAR

La partita tra Juventus e Bologna allo Stadium ha visto i bianconeri in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Il Bologna ha mostrato una crescita notevole, portandosi in vantaggio al 24′ con un gol di Ferguson, frutto di un assist di Zirkzee. Nonostante la pressione della Juventus nel finale di primo tempo, il portiere del Bologna, Skorupski, non è stato particolarmente impegnato.

Il Rigore Negato e le Decisioni Arbitrali

Durante il primo tempo, un rigore è stato negato al Bologna, una decisione che avrebbe potuto portare anche all’espulsione di un giocatore della Juventus. Invece, è stato espulso un membro della panchina del Bologna per proteste contro l’arbitro. Thiago Motta ha ricevuto un cartellino giallo. Sorprendentemente, il VAR non è intervenuto, alimentando ulteriori dubbi sulla condotta arbitrale in Serie A.

Il Commento di Enrico Varriale

Il giornalista Enrico Varriale ha espresso la sua opinione su Twitter, criticando aspramente l’arbitro Di Bello e l’assenza di intervento del VAR. Varriale ha scritto: “Quello che hanno combinato Di Bello e il Var è veramente inquietante, comunque finirà Juventus-Bologna. Iling fa fallo da rigore e espulsione, ignorato scandalosamente con un’espulsione dalla panchina del Bologna. Pazzesco”.

Riflessioni Finali

L’episodio solleva nuovi interrogativi sulla qualità dell’arbitraggio in Serie A, soprattutto dopo i due rigori concessi al Milan nella prima giornata. La mancanza di intervento del VAR in momenti cruciali della partita sta diventando un tema caldo che potrebbe avere ripercussioni significative sul campionato.