Lozano Mvp col Bologna: ecco le pagelle del messicano

Hirving Lozano ancora una volta migliore in campo, le sue pagelle sono molto alte dopo l’ottima prestazione col Bologna.

I quotidiano sportivi e generalisti premiano Hirving Lozano come miglior giocatore nella sfida con il Bologna, pagelle alte per il messicano che è stato devastante sulla fascia destra. Lozano si è applicato tantissimo anche in fese difensiva, anche se a fine partita ha detto di dover migliorare da quel punto di vista. Non è la prima volta che Lozano risulta uno dei migliori per il Napoli, un cambio radicale per il messicano passato da oggetto del mister a uomo fondamentale per Gattuso.

Pagelle Lozano: assist e dribbling

Gazzetta 7. Ha ridotto allo stremo Denswill, sorprendendolo in velocità e saltandolo in dribbling. Suo il cross vincente.

Il Mattino 7. Grande numero in dribbling e assist perfetto sulla testa di Osimhen per il gol d’apertura del Napoli. Parte forte mettendo in grande difficoltà Denswil e gli va sempre via

nell’uno contro contro uno sia quando punta verso l’esterno sia quando si accentra. Toccato duro da Danilo ammonito.

Corriere dello Sport 7. Nasce da una sua giocata importante e da un suo cross in mezzo il gol di Osimhen, è sempre una spina piantata sui fianchi di Denswill.

Tuttosport 7. Vola via sul gol di Osimhen, servendogli un assist perfetto. Picchiato spesso e volentieri.