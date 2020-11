Hirving Lozano, attaccante del Napoli ha parlato ai microfono di Sky al termine del match vinto dagli azzurri contro il Bologna.

Un assist ed un’altra grande prestazione, Hirving Lozano incide ancora anche nel match con il Bologna. Il giocatore messicano elogia Gattuso e dice: “Grazie al mister sono migliorato molto e questa è la cosa più importante. Quanto posso migliorare? Sicuramente che posso fare di più in fase difensiva, ma ci sto lavorando giorno dopo giorno, quello che conta è solo impegnarsi al massimo“. Lozano ha parlato anche di Gattuso quando si arrabbia: “Lui è fatto così si arrabbia, ma poi gli passa“.

Arrabbiatura che il tecnico ha avuto con Mario Rui e Ghoulam. I due esterni mancini del Napoli sono andati in tribuna per scelta tecnica. Gattuso al termine del match ha parlato della decisione, motivando il perché li ha portati a Bologna anche se non sarebbero scesi in campo.