Lozano alle Olimpiadi: sarebbe un disastro per Spalletti

Hirving Lozano alle Olimpiadi a Tokyo. E’ questa la possibilità prospettata da Corriere dello Sport. Il Messico sta pensando a Lozano come fuoriquota da inserire all’interno della squadra che parteciperà ai giochi olimpici che si tengono a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. La selezione brasiliana si arricchirebbe di due calciatori fuoriquota: Lozano ed Hector Herrera. La possibilità c’è tutta e difficilmente il calciatore si opporrebbe alla convocazione, anche perché partecipare alle Olimpiadi è sicuramente una esperienza che potrebbe non ripetersi, soprattutto per i calciatori che non sono più in età per partecipare ai giochi.

Lozano tra calciomercato e Olimpiadi

Intanto su Lozano insistono voci di mercato con Carlo Ancelotti che dopo averlo portato al Napoli lo rivorrebbe al Real Madrid. Anche se Corriere dello Sport indica Mbappé come obiettivo assoluto del club madrileno e quindi non un vero e proprio allarme per il Napoli, che ha scoperto Lozano nell’ultima stagione anche se il messicano sembra in grado di dare ancora qualcosa in più.

Il vero ‘problema’ per il Napoli è che Lozano potrebbe andare alle Olimpiadi a Tokyo. Questo sarebbe un bel problema per il Napoli di Spalletti, dato che non avrebbe il messicano per tutta la preparazione (ecco le date ufficiali). Partecipando ai giochi olimpici, Lozano salterebbe sia la prima parte di preparazione prevista a Dimaro, sia la seconda in Abruzzo. Inoltre al ritorno dovrebbe recuperare dai carichi di lavoro e quindi significherebbe non essere immediatamente al topo per l’inizio del campionato. Le Olimpiadi non tentano solo Lozano. Infatti c’è la possibilità che il Napoli perda anche Fabian Ruiz per tutto il tempo della preparazione atletica. La Spagna sta pesando seriamente di convocare il centrocampista come fuoriquota e Fabian Ruiz, al centrocampo del mercato azzurro, ha dato già una sua prima disponibilità a partecipare ai giochi a Tokyo.