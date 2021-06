Il Napoli spara alto per Koulibaly: la reazione di Manchester United, Liverpool, Psg e Real Madrid

Kalidou Koulibaly sempre più vicino alla permanenza al Napoli. Come ogni estate il calciatore senegalese sembra vicinissimo alla partenza, ma per vari motivi finisce sempre per restare in azzurro con soddisfazione dei tifosi che lo hanno eletto a uno degli idoli della formazione partenopea. Questa estate per il club di calcio sarà veramente complicato fare mercato, ecco perché ancora di più aumentano le possibilità che Koulibaly possa restare al Napoli. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità alla permanenza e la SSCN non farà pressioni per cederlo. Quindi se non dovesse arrivare un’offerta davvero allentante non si muoverà dalla Campania.

Quanto costa Koulibaly?

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il Napoli di Aurelio De Laurentiis per cedere Koulibaly vuole almeno 50 milioni di euro. Il difensore ha 30 anni ed un contratto blindato fino al 2023. Chi vuole Koulibaly deve presentarsi con un assegno con la cifra chiesta dal Napoli, altrimenti nemmeno ci si siede a parlare.

Ecco perché Manchester United e Liverpool hanno già virato su altri obiettivi. Discorso diverso invece per Psg e Real Madrid. I due club sperano in un ravvedimento da parte di De Laurentiis che difficilmente arriverà. Il presidente del Napoli già in passato ha fatto capire che non cede se non alle sue condizioni. Un concetto che devono capire anche i due grandi club ancora interessati a Koulibaly.

