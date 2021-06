Caliomercato Napoli, le ultime– Carlo Alvino giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sul mercato del club di Aurelio De Laurentiis.

“Fabian Ruiz è un calciatore straordinario e dalle potenzialità di crescita ancora enormi. Il Real Madrid è interessato al centrocampista, fortemente voluto da Carlo Ancelotti. Fossi nel Napoli non mi fascerei la testa qualora andasse via. So che il mio pensiero non sarà apprezzato da tutti, ma la cessione del centrocampista sarebbe importante per le casse societarie del Napoli. Non arriverà nessuna contropartita tecnica. Aurelio De Laurentiis vuole solo soldi, non accetta calciatori in cambio. Il presidente del Napoli ha chiesto a Giuntoli di prendere in considerazione solo delle offerte economiche e sono certo di ciò che dico”.

Carlo Alvino sul mercato del Napoli ha poi aggiunto: “Io penso che Kalidou Koulibaly, così come Fabian Ruiz, potrebbe essere nel mirino del Real Madrid. Carlo Ancelotti avrebbe voluto il senegalese anche all’Everton. I rapporti tra l’allenatore di Reggiolo e Aurelio De Laurentiis sono stupendi. I due, con ogni probabilità, si sentiranno nei prossimi giorni. Lo dico con assoluta certezza: mister e presidente si stimano e potrebbero chiudere un doppio affare“.

