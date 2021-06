Il video della trasmissione le Iene ha acceso ancora una volta la polemica sugli arbitri. I tifosi del Napoli da tempo lamentano decisioni sfavorevoli verso la squadra azzurra, decine di rigori contro, gol regolari annullati etc.

I fans partenopei, lamentano soprattutto il silenzio di De Laurentiis sui torti arbitrali subiti dalla squadra azzurra.

Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A ha provato a rispondere agli interrogativi dei tifosi sugli arbitri:

“Dico una cosa su Aurelio De Laurentiis: so che forse non potrei, ma io sono sincero. Quello che dico in televisione lo affermo anche fuori. Per quello che concerne i torti arbitrali, il patron degli azzurri vorrebbe anche protestare, farsi sentire, ma poi desiste”.

Paolo Del Genio sui torti arbitrali verso il Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli non dico che abbia paura, ma Aurelio De Laurentiis è convinto che, qualora protestasse per certe direzioni arbitrali sfavorevoli, le cose potrebbero addirittura peggiorare. La società azzurra, dati alla mano, ritiene che il silenzio sia la strada giusta da percorrere. Aurelio De Laurentiis, che oggi viene definito amico della Juventus, è l’unico che ha affermato di non potere competere con i debiti della potente famiglia Agnelli. Ma poi hanno arbitrato anche peggio contro il Napoli. Ste cose non dovrei dirle, ma le affermo ugualmente…“.

