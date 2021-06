Toma Basic vuole Napoli. E’ questo il punto di partenza che mette il club azzurro in vantaggio su tutti per il centrocampista croato. Il calciatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, ma ci sono altri aspetti da superare. Certo la base è solida, perché oramai senza la volontà del calciatore non si fa nulla. Il centrocampista non vede l’orda di andare al Napoli, come scrive Corriere dello Sport ma il Bordeaux fa le sue riflessioni. Cristiano Giuntoli si è messo ad attendere, ben sapendo che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e che quindi il club francese non può tirarla per le lunghe.

Basic-Napoli: prezzo e offerta

La SSCN per Basic ha presentato già una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto. Il Bordeaux ha bisogno di liquidità e spinge per la cessione immediata con soldi cash. Il Napoli è pure disposto ad accettare la proposta ma alla sua valutazione. Il Napoli per Basic mette sul piatto 8 milioni di euro, mentre il Bordeaux ne chiede 10. Una differenza non incolmabile ma che per ora resiste, come scrive il quotidiano sportivo. Resta comunque minima la differenza, che può essere colmata senza troppe difficoltà se le due parti vorranno veramente chiudere l’affare.

Basic primo acquisto per Spalletti

Secondo quanto scrive Repubblica il Napoli può affondare il colpo per Basic, calciatore perfetto nel 4-2-3-1 di Spalletti. Il centrocampista croato viene indicato come primo colpo di Cristiano Giuntoli che non ha vissuto un periodo idilliaco con Aurelio De Laurentiis. La trattativa con il Bordeaux continua, con la speranza di poter trovare l’intesa entro breve tempo, puntando proprio sulla volontà del giocatore, che resta determinante. Basic al Napoli andrebbe a sostituire Bakayoko ma il centrocampista non è solo muscoli, ma anche tecnica e capacità di verticalizzare il gioco.