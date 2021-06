Corriere dello Sport – Il mercato parallelo del Napoli: tra cessioni e alternative

Calciomercato Napoli, le ultime novità. Sarà sicuramente un mercato molto complicato non solo per la SSCN ma per tutti i club del mondo, esclusi pochi eletti come il PSG pronto a ricoprire di denaro Donnarumma in un momento di estrema crisi. Il Napoli deve fare i conti con la mancata qualificazione in Champions League e questo sicuramente inciderà sulla possibilità di spendere.

Al momento Toma Basic è un calciatore molto vicino al club azzurro. Ma secondo Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli ha già pronte le alternative:

Thorsby : il prezzo del cartellino non è elevato e la Sampdoria ha bisogno di fare cassa, sarebbe l’alternativa a Basic.

: il prezzo del cartellino non è elevato e la Sampdoria ha bisogno di fare cassa, sarebbe l’alternativa a Basic. Zaccagni : ritorno di fiamma, c’era un’intesa di massima a gennaio poi è saltato tutto. Se dovesse andare via Fabian Ruiz il Napoli può tornare alla carica.

: ritorno di fiamma, c’era un’intesa di massima a gennaio poi è saltato tutto. Se dovesse andare via Fabian Ruiz il Napoli può tornare alla carica. De Paul: è il sogno di Aurelio De Laurentiis ma costa 40 milioni di euro e piace al Milan ed all’Atletico Madrid.

Fabian Ruiz il sogno proibito

Ma il mercato parallelo del Napoli può prendere quota se dovessero essere ceduti Fabian Ruiz e Koulibaly. Il difensore senegalese ha maggiori possibilità di restare, ma il centrocampista spagnolo piace ancora moltissimo alle big europee. “L’andaluso è corteggiato dal Barcellona (ha visto sfumare Wijnaldum andato al PSG), ma anche dallo stesso Paris e dall’Atletico Madrid. Il ritorno di Ancelotti al Real sembrava spalancare finestre e magari porte, e invece il lavoro sarà prettamente concentrato sull’attacco. Nada. Il Paris, invece, si è già mosso e comincia a farlo anche il Barça” scrive Corriere dello Sport.

Ma c’è un fattore che ‘spaventa’ tutti i club in corsa per Fabian Ruiz ed il prezzo del cartellino della SSCN: 65 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non va sotto questa cifra e soprattutto non accetta contropartite tecniche.

Napoli: ultime notizie di calciomercato