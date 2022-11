SKY: “Lobotka, rinnovo ad un passo. Le ultime su Kim e Kvaratskhelia”

Luca Marchetti rivela che Lobotka è ad un passo dal rinnovo e dà le ultime notizie su Kim e Kvaratskhelia

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, si sofferma sulle notizie di calciomercato riguardanti il Napoli ai microfoni di Radio Marte: “La sosta per il Mondiale rappresenterà un problema per gli uomini di Spalletti? La pausa è un’incognita per tutti. Ho chiesto a Raspadori come l’avrebbero vissuta, mi ha detto: ‘E’ un bene che arrivi, perché siamo stanchi, per quanto felici’. Anche il Napoli si riposerà, insomma. Avrà meno giocatori ai Mondiali rispetto agli altri, quindi ripartirà con un vantaggio considerevole. Non è che quello che hai fatto finora non vale più, anzi. I giocatori saranno contenti di potersi confermare, non lo vivranno come un peso. La pausa è un’incognita, è vero, ma vale per tutti. E può essere anche un’incognita dal risvolto positivo”.

Marchetti parla di adeguamento per Kvaratskhelia e Kim

Su Lobotka Marchetti svela: “Per il rinnovo di Stanislav Lobotka si chiude entro Natale? Il Napoli vuole chiudere subito, anche il giocatore non vuole tirarla per le lunghe. Generalmente, durante la finestra di mercato non si parla di rinnovi: la firma potrebbe arrivare prima, ma non c’è ancora”.

“Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae avranno un adeguamento del contratto per evitare che si facciano sedurre da sirene straniere? I due calciatori daranno assolutamente la priorità al Napoli per il presente ed il futuro”. Conclude il giornalista.