“Raspadori non brilla” bocciato in Napoli-Empoli: le pagelle

Le pagelle di Giacomo Raspadori in Napoli-Empoli non sono brillanti, l’ex Sassuolo per molti quotidiani non vale la sufficienza.

Raspadori è stato schierato da Spalletti al posto di Kvaratskhelia, ma non è riuscito ad incidere come voleva. L’Empoli si è chiusa a riccio, facendo una partita esclusivamente difensiva e questo sicuramente non ha giovato. I toscani non hanno provato ad attaccare nemmeno quando hanno subito il rigore di Lozano, questo da una indicazione sul match condotto dalla squadra di Zanetti molto criticato da Carlo Alvino.

Raspadori è stato autore di una prova di sacrificio ed almeno in una occasione poteva giocarsi meglio la chance di calciare a rete, ma questo di certo non sminuisce il valore dell’attaccante.

Pagelle Raspadori: sottotono in Napoli-Empoli