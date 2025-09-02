2 Settembre 2025

Lite furiosa a fine partita: De Bruyne l’ha combinata grossa | In arrivo sanzioni severissime

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
De Bruyne

De Bruyne - fonte lapresse - napolipiu.com

Il Napoli di Conte ha regole molto severe e ancora il campione ex Manchester City ci deve fare l’abitudine.

Kevin De Bruyne è universalmente riconosciuto come uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, ma dietro al talento cristallino si nasconde un carattere non sempre semplice da gestire. Sul terreno di gioco è un leader carismatico, spesso intransigente con compagni e avversari, e non ha paura di far emergere il proprio punto di vista anche in maniera diretta. Questo atteggiamento lo rende un trascinatore, ma allo stesso tempo può creare frizioni nello spogliatoio.

Il belga è noto per la sua grande determinazione e per la mentalità vincente che lo accompagna sin dagli inizi della carriera. Tuttavia, questa costante ricerca della perfezione lo porta a essere molto esigente, a volte quasi intollerante nei confronti degli errori altrui. I suoi compagni lo descrivono come un professionista impeccabile, ma anche come una persona che non fa sconti a nessuno quando si tratta di disciplina e rendimento.

Le sue reazioni, talvolta brusche, hanno alimentato discussioni in più di un’occasione. Non è raro vederlo gesticolare vistosamente in campo o discutere animatamente con arbitri e compagni. Questo lato spigoloso del suo carattere riflette una personalità forte, che non ama i compromessi e che mette sempre la competizione al primo posto.

Nonostante tutto, proprio questo temperamento ha contribuito a forgiare il campione che conosciamo. De Bruyne è rispettato da allenatori e compagni perché, dietro al carattere difficile, c’è una dedizione assoluta alla squadra e una visione di gioco capace di cambiare le sorti di una partita in un istante.

Un’altra delusione

Il 2024 ha segnato l’ennesima eliminazione del Belgio da una grande competizione internazionale. La sconfitta contro la Francia ha riportato a galla il tema della “generazione d’oro” dei Diavoli Rossi, incapace di raggiungere una finale nonostante il talento straordinario a disposizione. In questo scenario, anche Kevin De Bruyne si è trovato al centro del dibattito, con molti a chiedersi se la sua avventura in Nazionale sia ormai giunta al capolinea.

Subito dopo Francia-Belgio, nella zona mista di Düsseldorf, il centrocampista ha avuto un acceso scambio con il giornalista italiano Tancredi Palmeri. La domanda, incentrata proprio sul fallimento della generazione belga, non è stata gradita dal fuoriclasse, che ha reagito in maniera stizzita.

KDB
KDB – fonte lapresse – napolipiu.com

Lo scontro con Palmeri

«Kevin, ti fa male che la generazione d’oro non abbia raggiunto una finale ancora una volta?» ha chiesto Palmeri. La risposta di De Bruyne, riferita sempre al 2024, è stata immediata e tagliente: «Dici che la Francia, l’Inghilterra, la Spagna e la Germania non hanno una generazione d’oro?». Una replica che ha mostrato tutta la sua insofferenza.

Il battibecco non si è fermato lì. Allontanandosi dalla postazione, il belga avrebbe definito Palmeri “stupido”, come riportato da altri cronisti presenti. Un episodio che conferma quanto il carattere di De Bruyne, soprattutto in un anno difficile come il 2024, resti tutt’altro che semplice da gestire.

Altro

Comolli

La Juve si mangia le mani: affarone saltato a un’ora dal gong | Il calciatore doveva solo firmare

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
Pasta

La pasta più povera della tradizione napoletana: spendi 50 centesimi a porzione | La vorrai tutti i giorni

Marco Fanfani 1 Settembre 2025
mondiali-lapresse-napolipiu.com

Preferisco i soldi alla nazionale: lascia per sempre gli azzurri | Il CT è su tutte le furie

Lorenzo Gulotta 1 Settembre 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Colpo dell’ultimo giorno: Manna prende un gran prospetto italiano | Resta in prestito al suo club attuale

Lorenzo Gulotta 1 Settembre 2025
napoli-10maggio87.it-napolipiu.com (8)

550 presenze in Serie A e un anno al Napoli, poi finisce nei pasticci | Accusato di rapporti con la Camorra

Lorenzo Gulotta 1 Settembre 2025
var-lapresse-napolipiu.com

Il VAR non ha immagini a disposizione: pandemonio in Serie A | Sospendono il campionato

Lorenzo Gulotta 1 Settembre 2025

Ultimissime

De Bruyne

Lite furiosa a fine partita: De Bruyne l’ha combinata grossa | In arrivo sanzioni severissime

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (5)

Napoli, boom stipendi: 160 milioni per una rosa da sogno

redazione 2 Settembre 2025
Comolli

La Juve si mangia le mani: affarone saltato a un’ora dal gong | Il calciatore doveva solo firmare

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Repubblica: “Napoli, prima pietra per il centro sportivo. Adesso lo stadio”

redazione 2 Settembre 2025
De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Il nuovo centro sportivo a Succivo”

redazione 2 Settembre 2025