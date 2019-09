Lecce-Napoli. Le idee di Ancelotti e Liverani. Milik a gara in corso

Lecce e Napoli è la sfida dello stadio Via del Mare è valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le scelte di Liverani e Ancelotti.









La partita tra Lecce e Napoli si giocherà domenica 22 settembre alle ore 15.00. La sfida dello stadio Via del Mare è valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

La redazione sportiva di Sky sport ha riportato le ultimissime sulle due formazioni:

LECCE NAPOLI, LE ULTIME

Nella sfida tra Fabio Liverani (9 le partite vissute da allenatore in Serie A dall’ex centrocampista della Lazio) e un veterano come Carlo Ancelotti, a quota 473 panchine, i fari sono puntati sugli attacchi.

Dries Mertens, decisivo con una doppietta contro la Sampdoria e in Champions contro il Liverpool, ha segnato 112 gol con il Napoli, portandosi a soltanto tre reti di distanza da Diego Armando Maradona, attualmente al secondo posto tra i migliori marcatori partenopei in tutte le competizioni. Il belga contro il Lecce potrebbe riposare un po’ dato il super lavoro fatto tra coppa e campionato.

Fernando Llorente, dopo l’assist contro la Sampdoria e la rete al Liverpool, punta al ritorno al gol in Serie A: la sua ultima rete nel massimo campionato italiano risale al 30 maggio 2015 (Verona-Juventus 2-2).

Milik dovrebbe tornare a disposizione, ma difficilmente sarà gettato in campo dal 1’. Elmas spera in una seconda da titolare consecutiva mentre in difesa c’è la possibilità di vedere qualche altra rotazione

Il Lecce, invece, punta su Diego Farias, a segno a Torino. L’attaccante brasiliano ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A, la sua vittima preferita nel massimo campionato: ai partenopei, il giocatore dei salentini ha rifilato la sua prima doppietta, nel novembre 2014 in un 3-3 al San Paolo con la maglia del Cagliari.

Liverani può gestire uomini e forze in vista dell’infrasettimanale. Petriccione spera di riprendersi una maglia da titolare così come Mancosu può essere un’idea sulla trequarti. Difficile che il duo in attacco possa cambiare.

Benzar ha qualche chance mentre Imbula ha ancora qualche problema.







LECCE NAPOLI IN TV E STREAMING

Lecce-Napoli sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre, oppure sui canali tradizionali DAZN. È possibile seguire Lecce-Napoli in streaming da telefono o Tablet con l’app DAZN.