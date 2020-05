Lag e crash audio: tutti i problemi dopo l’aggiornamento di Cod

Crash audio è uno dei problemi più gravi dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e Battle Royale, a cui si aggiungono altre problematiche

Crash audio, lag continui al gioco, partite che non si trovano e punti esperienza che non vengono assegnati. Sono solo alcuni dei problemi segnalati da migliaia di videogiocatori italiani che stanno comunicando attraverso le varie community dedicate al gioco. Il nuovo aggiornamento di Call of Duty che ha preso in considerazione anche la Battle Royale ha portato in dote tanti problemi.

Il più segnalato dagli utenti è quello del crash audio durante le partite di Call of Duty. Per chiunque abbia giocato a Battle Royale di Call of Duty sa quando è fondamentale comunicare con i propri compagni di team. Eppure dopo l’ultimo aggiornamento centinaia di giocatori hanno continuamente questo problema. Capita soprattutto in modalità cross play, ovvero quando sono in connessione utenti che giocano da piattaforme diverse.

Call of Duty lag e audio: serve una soluzione

Non riuscire a dialogare con i propri compagni risulta veramente una penalizzazione assurda per i giocatori afflitti da questo problema. Fino ad oggi la questione del crash audio su Call of Duty Battle Royale non è stata ancora risolta e nulla fa pensare che possa esserci una soluzione in vista. Il problema, però, resta enorme e penalizza quei team che si ritrovano a fare i conti con il problema e avvantaggia chi invece può organizzarsi.

A lungo andare questo problema inevitabilmente rischia di portare ad un impoverimento del gioco, cosa che dovrebbe far riflettere gli sviluppatori sulla necessità di intervenire. La richiesta arriva da parte di migliaia di giocatori che hanno deciso anche di costituire un nuovo gruppo su Facebook dedicato ai videogiocatori del Sud Italia. Una community tutta Made in Sud che ha lo scopo di riunire i giocatori meridionali.