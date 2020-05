Napoli, al quartiere Sanità arrivano i farmaci a domicilio

Al l quartiere Sanità di Napoli arrivano i farmaci a domicilio. La farmacia del Dott. Ersilio Mele garantisce la consegna a domicilio.

NAPOLI. In via Antesaecula, nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla casa natia de Il Principe della Risata, al secolo Antonio De Curtis, al numero civico 63 c’è la farmacia del Dott. Ersilio Mele.

Un’altra delle tante eccellenze meridionali nel Rione Sanità. La professionalità e la disponibilità del Dott. Ersilio e dei suoi collaboratori ha richiamato una platea infinita di clienti, provenienti anche dai più svariati comuni limitrofi.

Il successo di tale attività non è da ricercarsi solo nel contenimento dei prezzi, specialmente per i parafarmaci, nei preparati farmacologici ed altri prodotti da banco, ma soprattutto nella persona del suo gestore.

Il dott. Ersilio è giovane ma sembra un uomo d’altri tempi per la bontà e la sensibilità che mostra nel dialogare e consigliare la clientela, anche per l’esperienza maturata nelle farmacie dei nosocomi dove ha lavorato. La generosità verso il prossimo è un sentimento che gli appartiene da sempre e pratica sconti che spesso raggiungono il 50%.

La farmacia Mele è stata fra le prime in città a vendere le mascherine a 50 centesimi di euro (IVA inclusa) e garantisce anche la consegna a domicilio, senza spese ulteriori, di farmaci per coloro che sono impediti.